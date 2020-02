REUNION D'URGENCE SUR LA PALESTINE EN ARABIE SAOUDITE : Rachid Bladehane à Djeddah

Le secrétaire d'Etat chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l'étranger, Rachid Bladehane a participé, ce lundi, au siège de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) à Djeddah, aux travaux de la réunion d'urgence à composition non limitée du Comité exécutif de l'Organisation, et ce à la demande de la Palestine. C’est ce qu’a indiqué un communiqué du ministère des affaires étrangères (MAE). Et à la même source de préciser que «Les participants à cette réunion ont examiné la position de l'OCI concernant les derniers développements de la question palestinienne suite à l'annonce de ce qui est appelé ‘’le Deal du siècle"». L’occasion pour le SG du MAE de réitérer la position de l’Algérie et «son soutien aux droits légitimes inaliénables du peuple palestinien, à leur tête son droit à l'établissement de son Etat indépendant avec El-Qods Echarif pour capitale, ainsi que son refus de la politique du fait accompli lorsqu'il s'agit de cette cause juste», lit-on encore dans le document du MAE.