RETRAIT DE TEBBOUNE DE LA COURSE ELECTORALE : Mohamed Lagab dément

L’universitaire Mohamed Lagab, responsable de la communication du candidat Abdelmadjid Tebboune, a démenti jeudi le retrait de la course électorale de ce denier, muet ces derniers temps, expliquant qu’il s’agit de rumeur « pour porter atteinte à la crédibilité de notre candidat ». S’exprimant dans un entretien sur le site Sabeq Presse, Mohamed Lagab ajoute « que la rumeur du retrait de Abdelmadjid Tebboune est colportée par des personnes déstabilisées » par la candidature de l’ancien premier ministre. « On doit être franc avec l’opinion publique, il y a des personnes qui perçoivent de l’argent de la part de la Issaba financière et politique pour chercher à plomber la candidature de Abdelmadjid Tebboune » Le responsable de la com. du candidat a fait par ailleurs état de « grandes difficultés et d’obstacles rencontrés lors de l’opération des parrainages des citoyens au niveau de certaines APC qui, selon lui, n’ont pas respecté les instructions de l’ANIE au sujet de la délégation de signature. Malgré ces difficultés, l’opération est très avancée, mais la décision de déposer le dossier au niveau de l’ANIE n’est pas encore prise, nous avons encore du temps », commente Mohamed Lagab. Puis d’accuser que « Certains candidats ont l’obsession d’attaquer injustement Tebboune au lieu de s’occuper de leur campagne et de lui imputer l’échec de leur opération de collectes des signatures.