RETOUR DES ANCIENNES FIGURES POLITIQUES : Belkhadem sera-t-il au perchoir du Sénat?

En effet, des sources dans l’Assemblée nationale et dans le sénat évoquent le retour de deux figures politiques, Belkhadem et Sellal à travers le Conseil de la nation. Ce serait dans le cadre du tiers présidentiel que ces deux politiciens éclipsés de la scène politique depuis quelques années, feront leur retour, affirment des sources. Pour rappel, le renouvellement partiel des sièges du sénat s’est terminé avec la victoire écrasante du FLN face au RND, en enregistrant 33 sièges décrochés par le parti de Moad Bouchareb. Les mêmes sources n’excluent pas la possibilité de voir deux personnes des plus proches au cercle présidentiel durant les dernières années, et y voient une lueur de changement dans la deuxième chambre législative, un poste qu’occupe Abdelkader Bensalah depuis 16 ans. L’état de santé de Bensalah ne lui permettrait pas de continuer dans ses fonctions de deuxième homme de l’Etat, selon les mêmes sources qui affirment que Belkhadem reste une alternative fort probable, puisqu’il avait occupé le poste de P/APN jusqu’en 1992.