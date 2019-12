RETARD DE RECOLTE DE LA POMME DE TERRE DE PRIMEUR : Le Ministère enquête à Mostaganem

Une commission du ministère de l’agriculture et de développement rural, a été dépêchée récemment à la wilaya de Mostaganem pour enquêter sur le retard de production de la « pomme de terre primeur », qui est censée assurer, en cette période, la soudure entre les mois de février et mars. Mostaganem est considérée comme une wilaya régulatrice du marché national en ce produit stratégique dans l’alimentation du citoyen. Notons que, la superficie réservée à ce tubercule de primeur est de 600 ha au niveau de la wilaya de Mostaganem où la plantation en variété « Spunta », s’effectue normalement, vers la fin octobre, début novembre .A remarquer que le prix du quintal de la « Spunta » est moins cher que celui de la variété « Rudolf ». Celle-ci donnera une production entre 600 et 700 quintaux par hectare ; toutefois, selon la source, il a été planté 1750 ha de pomme de terre saison et récolté 240 ha de ce même produit, dont le rendement est entre 200 et 300 quintaux par hectare. Il est prévu un début de récolte vers le mois de mars sur une superficie de 2000 ha. Par ailleurs, dans ce contexte, la commune de Hassi-Mameche ensemence à elle seule 400 ha de pomme de terre primeur et ce, sur les 600 ha répartis à travers la wilaya. Les agriculteurs, quant à eux, ont justifié ce retard, en dépit de la disponibilité de la semence, par le manque de moyens financiers, de la cherté du gas-oil et de l’électricité sans compter les frais de la main d’œuvre, des fertilisants et des produits phytosanitaires. Ils ont ajouté également qu’ils ont enregistré un déficit en production maraichère par le fait que les prix ont fortement chuté ,compte tenu de l’abondance des cultures maraichères, notamment choux fleurs, aubergines, pomme de terre , salades et autres. Ils ont proposé des crédits au profit des importateurs de la semence de pomme de terre pour cultiver ce tubercule.