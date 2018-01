RETARD DANS LA REALISATION DES PROJETS DE LOGEMENTS : Les mauvais élèves sanctionnés

Malgré les orientations et les avertissements du ministre de l’habitat, Abdelwahid Temmar et les facilitations financières accordées par l'Etat, et la levée des entraves administratives pour les promoteurs, certains d'entre eux, continuent à " traîner la patte" dans la concrétisation de leurs projets. Afin de secouer le cocotier et de redynamiser le rythme des travaux, le ministre Temmar a pris des mesures coercitives. Dix-huit (18) wilayas connaissent des retards flagrants dans la réalisation du programme de logement, en particulier dans la formule AADL .Les travaux confiés à une vingtaine d’entreprises, pour la réalisation de quelque 38 mille unités , avancent à pas de tortue, dont trois promoteurs chargés de la réalisation de 2550 unités de logement à Tissemsilt, et à Mascara, ont été sanctionnés et leurs contrats résiliés, tandis que 17 autres chargés de la réalisation de 28.100 unités de logement ont été destinataires de mises en demeure, a confirmé le ministre M. Temmar, affirmant que des poursuites seront engagées à l’encontre des entreprises qui ne respectent pas ces mises-en-demeure. Un nouveau calendrier a été arrêté avec l'ensemble des maîtres d'œuvre qui devront présenter des rapports trimestriels jusqu'à la réception de tous les projets programmés. Le ministre a tenu par la même occasion l'administration pour responsable du retard enregistré dans la réalisation de certains projets, à l'image du projet de réalisation de 1300 logements à Sétif, El Oued, Sidi Bel Abbès et Remchi. "J'en appelle à la conscience des maitres d'œuvre pour livrer l'ensemble des projets dans les plus brefs délais", a indiqué le ministre.