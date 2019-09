RETARD DANS LA REALISATION DES LOGEMENTS AADL : Une commission ministérielle dépêchée à Mostaganem

Vu le grand retard enregistré dans la réalisation des projets de logements de type AADL dans la wilaya de Mostaganem, le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme de la ville à dépêché au cours de la semaine écoulée une commission d’enquête composée de hauts cadres, qui devraient rencontrer les cadres locaux de l’agence AADL à Mostaganem pour mettre au clair le retard accusé quant à l’achèvement des projets qui tarde à voir le jour. Si l’on sait qu’après plusieurs actions de protestation menée devant le siège de la wilaya ou devant l’antenne de l’agence par les souscripteurs aux programmes de cette formule de logement, la première commission a déjà séjourné dans la wilaya de Mostaganem pour enquêter sur le retard concernant la réalisation du projet de 600 logements de type AADL dans la commune de Stidia qui connait un grand retard”. Cette commission composée de cadres du ministère et de la direction générale de l'agence AADL, a pris une série de mesures pour accélérer la cadence des travaux”, a-t-il précisé. Par ailleurs, la commission ministérielle a aussi supervisé le projet de 300 logements publics à Mazagran, 30 logements de la formule LPA, et 100 logements publics dans la commune de Fornaka. Dans la commune de Mesra, figure un projet de 200 logements de type LPA qui accuse un retard considérable depuis 8 ans où les souscripteurs ont demandé l’intervention des responsables locaux pour la livraison de ce projet. Il faut dire que les retards accusés dans la réalisation des projets AADL et autres formules ont eu, tous pour raison dans la plupart des cas, le manque de matériaux de construction, les vices de forme relatifs aux études, le manque de main-d’œuvre ou le manque de liquidités.