RETARD DANS LA DISTRIBUTION DE LOGEMENTS SOCIAUX A TISSEMSILT : Les bénéficiaires revendiquent leurs logements

C’est toujours le flou total qui enveloppe l’opération de distribution des logements sociaux au chef lieu de la wilaya de Tissemsilt. Les rumeurs font la route alors que des citoyens veulent interpeller non pas les responsables mais le premier responsable de la wilaya en personne pour prendre les mesures qui s’imposent afin de satisfaire leurs revendications qui se résument principalement en la distribution des logements sociaux et minimiser un tant soit peu la longue attente des demandeurs. En effet, le commun des habitants se rappelle qu’après la promotion de l’ex wali au poste de ministre du tourisme, les autorités locales et après plusieurs mouvements de réclamation et autre protestation avaient décidé que l’affichage de la liste des bénéficiaires de ces logements dont une partie seront bénéficiaires de pré affectations seulement en attendant l’achèvement des logements, cette liste sera affichée quelques jours avant le Ramadan. Aujourd’hui, l’attente est consommée alors que la tension devient de plus en plus perceptible et tout le monde n’a de discours ces derniers jours ci que sur le dossier des logements sociaux. Selon les concernés par cet état de fait, les causes du retard restent encore peu convaincantes, malheureusement, ce rêve ne semble pas encore se réaliser et pourtant le besoin est visiblement pressent et présent, à chaque fois depuis plus d’un mois, la rumeur se propage parmi les concernés sur une imminente opération de distribution mais en fin de compte les demandeurs ne verront que l’illusion qui accentuera davantage la situation. Les responsables du secteur du logement dans la wilaya avaient déclaré sur les ondes de la radio locale que la distribution se fera deux semaines après le mois du Ramadan.