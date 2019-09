RETARD DANS L'AFFICHAGE DES LISTES DES 3.000 LOGEMENTS SOCIAUX A ORAN : Protestation des mal-logés devant la wilaya

De sources proches des services de la wilaya d'Oran, l'on nous indique que plus de 3.200 logements répartis entre 6 communes, n'ont toujours pas été distribués. Il s'agit de programmes qui ont été achevés, dans certaines communes depuis six ou sept années mais non encore attribués. Le retard dans l'affichage des listes des 3200 logements sociaux ne fait qu'accentuer la pression sur les services chargés de l'attribution de ces logements sociaux ‘’à points’’. A ce titre, l'on. nous indique que le nombre de demandes déposées dans certaines communes, dépasse largement le nombre d'unités proposées à la distribution à l'image de Ain El Bia, la commune a bénéficié de 300 logements, pour plus de 7.000 demandeurs, Mers El Hadjadj de 300 logements pour près de 2.000 demandes, Es Senia plus de 12.000 demandes pour 700 logements sociaux, Gdyel 500 unités pour près de 8.000 demandes, tout comme d'autres communes à l'instar de Misserghine, Béthioua où les programmes réalisés sont loin de répondre à la forte demande. Selon nos sources, l'ex-wali d'Oran, M. Cherifi Mouloud, a instruit les chefs de daïras et les maires des communes retardataires, concernées pour procéder à l'affichage des listes des bénéficiaires, dans les plus brefs délais. La décision du wali vise à accélérer le processus d'attribution de ce quota de logements, dans les plus brefs délais, selon nos interlocuteurs. A ce titre et conformément à cette directive, certaines communes concernées par le programme et qui ont finalisé leurs listes, procéderont à l'affichage, au courant des tous prochains jours. D'autres communes à l'image de Braya, Hassi Ben Okba, Oued Tlelat et Boufatis, ont déjà affiché la liste des bénéficiaires. Outre le logement social, l'affichage des listes des bénéficiaires des logements de la formule dite ‘à points' pose, aussi, d'énormes problèmes. Ces bénéficiaires sont des demandeurs de logements dans le cadre de la formule dite ‘à points'. La wilaya d'Oran a recensé plus de 80.000 demandes de logements sociaux, dans le cadre de cette formule. Dans ce sens, une Commission de wilaya a été installée pour enquêter de nouveaux sur tous les dossiers.