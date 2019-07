RESULTATS DU BREVET D’ENSEIGNEMENT MOYEN (BEM) : Un taux de réussite de 55,59% à Mostaganem

6398 candidats ont été admis cette année au brevet d'enseignement moyen, au niveau de la wilaya de Mostaganem soit un taux de réussite de 55,59% sur les 11510 candidats qui se sont présentés aux épreuves du BEM, en plus du nombre de scolarisés retenus qui est de 64,34%. Cependant, Il a été enregistré une légère hausse par rapport au taux de réussite de l'année précédente qui a été de 55,50 %.Par ailleurs, la meilleure moyenne a été décrochée par l’élève Merah Alaa Farah , scolarisée au niveau du CEM ‘’ Bordji Amar ‘’ de la commune de Hassi Mameche avec une moyenne de 19,15 suivie de Ben Amara Amira scolarisée au niveau du CEM ‘’Kadour Belarbi ‘’de Sidi Ali , avec une moyenne de 19,08. Alors que la 3ème position a été décrochée par l’élève Kassous Youssra scolarisée au niveau du CEM’’ Cheikh Bensaber’’ de Mostaganem », avec une moyenne de 18,98. Notons que 25 autres candidats ont été admis à cet examen avec une moyenne de plus de 18 .Les établissements de la région Est de la wilaya de Mostaganem n’ont pas dérogé à la règle, ils se positionnent chaque année aux premiers rangs dans les 3 paliers dans les différents examens 5eme, BEM et baccalauréat depuis les lustres. Le directeur de l’éducation, M.Benchohra Larbi a indiqué que le taux de réussite est en net progression, car des mesures organiques ont été prises pour le bon déroulement des examens de fin d’année à travers les centres. D'autre part, le ministère a ouvert un concours de recrutement pour certains corps relevant de l'Education nationale dont les inscriptions se poursuivent toujours : Il s'agit des intendants, des intendants adjoints, des superviseurs d’éducation, des conseillers d'orientation, de guidance scolaire et professionnelle et des laborantins principaux.