RESTAURANT ‘’ PANORAMA’’ : 384 repas offerts par l'association Salsabil

Pour la sixième année consécutive, l’association caritative « Salsabil » revient au restaurant ‘’ Panorama’’, sis à El Arsa, pour offrir le f’tour du Ramadhan pour des dizaines de démunis et sans-abri venant des quatre coins de la ville et parvient à atteindre, quelque 384 repas au 3ème jour de ce mois sacré, grâce à ses multiples donateurs. En effet, l'association Salsabil offre aux démunis et aux sans-abri des repas somptueux pour la rupture du jeûne. Grâce à la solidarité collective, la continuité est assurée d'année en année et ce, en collaboration avec le propriétaire du restaurant «Le Panorama », l’association « Salsabil » sous la houlette de son président M. Belatrèche, aidé de son bras droit Hadj Braham Benkritly, organise depuis le premier jour du Ramadhan, un f’tour collectif au profit des nécessiteux de la ville.