RESSOURCES HYDRIQUES : Plus d’un demi-milliard de cts pour le stockage d’eau

La direction des ressources en eau de la wilaya de Mostaganem a réservé une enveloppe financière importante de plus d’un demi-milliard de cts pour le financement des projets en cours de réalisation visant à augmenter la capacité de stockage d’eau potable ainsi que pour alimenter la population au plus tard 48 heures en cas de problème de coupure d’eau du à des pannes et sans préavis. Cette opération vise à atteindre 18 000 m3 d'eau stockée. Elle permettra également d’alimenter plusieurs régions en eau potable, y compris le quartier ‘’AADL 2 ‘’ situé à H’chem et la commune de Sayada en plus des villages de ‘’Zaamiya’’ et de ‘’ Douadia ‘’, relevant de la commune de Mansoura, et la localité d’Ouled Hamou ainsi ‘’Assaamia ‘’ et ‘’ Kraitia ‘’ , commune d’Ouled Boughalem , et d’autres douars situés au niveau des communes de Sidi Ali et Sidi Lakhdar avec une moyenne de 70 000 âmes .En outre, il existe d'autres projets visant à augmenter la capacité d’alimentation en eau potable au niveau de certaines régions côtières, qui connaissent une alimentation perturbée durant certaines périodes, à l’image du quartier de ‘’ AADL2 ‘’ , situé dans la commune de Hassi Mameche en plus des communes de Hadjadj ,Mansourah et Sidi Lakhdar, sachant que ces régions accueillent un nombre important d’estivants durant la saison estivale où la demande en eau potable atteint son pic . Il y a lieu de signaler que ces projets seront achevés et livrés avant la fin du premier semestre de cette année de 2019. A l'exception de celui du bassin du Dahra, qui permettra d'irriguer environ 6 000 hectares de zones irriguées, car le projet en question n’est qu’à son début. Rappelant qu’il reste environ 180 douars sur un total de 590 douars au niveau de la wilaya de Mostaganem, attend le raccordement au réseau d'eau potable dont 45 sont en phase d’installation de compteurs d’eau.