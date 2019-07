RESSOURCES EN EAU : Un apport hydrique supplémentaire

Les habitants des différentes communes du Dahra-est de la wilaya de Mostaganem seront approvisionnés «en eau potable, et 24h/24, sans interruption», a affirmé la direction des ressources en eau de la wilaya de Mostaganem à notre confrère d’El-Watan. Cette importante région ne connaîtra aucune interruption en approvisionnement en eau potable pendant la saison estivale, notamment au niveau des plages, et cela suite à la réhabilitation de la station de pompage qui produira un supplément de 18 000m3 d’eau par jour. A cet effet, «le système d’approvisionnement en eau potable sera assuré 24h/24 au service du citoyen», a précisé la même source, qui a ajouté que toutes les mesures et procédures ont été prises, en coordination avec l’Algérienne des eaux (ADE) dans le but d’éviter des perturbations. L’opération se poursuivra en vue d’assurer une distribution normale de cette ressource vitale dans la wilaya de Mostaganem avec la production actuelle de ce précieux liquide estimée à 220 000m3, alors que les vrais besoins sont de l’ordre de 27 000m3 par jour. La même source a évoqué, dans ce contexte, que la finalisation des travaux d’aménagement et du renouvellement des conduites à travers la wilaya de Mostaganem augmenteront le volume et amélioreront l’approvisionnement en eau potable vers les différentes communes de la wilaya de Mostaganem tout en mettant fin aux perturbations.