RESSOURCES EN EAU : La nouvelle loi relative à l'eau fin prête

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki a annoncé, à Alger, que son département ministériel vient d'achever l'élaboration du cadre législatif de la nouvelle loi relative à l'eau qui sera bientôt soumise au Gouvernement et au Conseil des ministres pour examen. La nouvelle loi traitera plusieurs questions importantes dont la définition de la relation avec les collectivités locales en matière de gestion du service public des eaux et de l'assainissement, ainsi que la définition des missions de contrôle et de régulation de l'Etat dans le domaine des ressources en eau, a précisé M. Berraki dans son allocution lors de la rencontre Gouvernement-walis, présidée par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ladite loi permettra, selon le ministre, d'inclure les plans Orsec de lutte contre la sécheresse et le stress hydrique. Le ministère procèdera, après l'aval du Gouvernement, à une réorganisation globale de l'administration centrale du ministère et des entreprises publiques sous tutelle en vue de réaliser l'efficacité et la gestion rationnelle des ressources matérielles et humaines disponibles, a-t-il fait savoir, annonçant que le Conseil national consultatif des ressources en eau sera réactivé. Concernant la stratégie sectorielle à l'horizon 2030, le ministre a indiqué que ce document prenait en compte tous les aspects liés à la ressource en eau, que ce soit sa production, sa collecte, sa distribution, ou bien son recyclage suivant des systèmes internationaux reconnus en matière de bonne gouvernance et d'économie rationnelle.