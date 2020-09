RESSOURCES EN EAU : Arezki Berraki veut lutter contre la bureaucratie

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki a mis l'accent, samedi à Alger, sur l'impératif pour les cadres du secteur de faire montre de transparence dans la gestion des marchés publics, de lutter contre la bureaucratie et d'être à l'écoute des préoccupations des citoyens. Lors d'une rencontre consacrée à l'installation de 26 directeurs d'unités relevant de l'Algérienne des Eaux, et réunissant les directeurs des unités de wilayas et les directeurs centraux et de wilayas, M. Berraki a insisté sur l'application "des mesures fermes contre toute négligence". Les visites d'inspection ont révélé les insuffisances dues à la mauvaise gestion et l'impératif de relever ce défi, a-t-il confié. Les informations avérées sur la gestion du secteur au niveau local et même central sont préoccupantes, selon M. Berraki, eu égard à la négligence de certains responsables, l'irresponsabilité affichée par d'autres, voire même le désengagement que manifestent quelques gestionnaires. L'objectif escompté par le secteur n'a cependant pas été atteint, d'autant que certaines erreurs soulevées par des citoyens dans plusieurs régions doivent être corrigées, notamment les plus éloignées, et les défaillances dans lesquelles sont impliqués "des responsables qui pensent être loin de toute surveillance". Selon le ministre, les visites d'inspection ont également fait ressortir "un certain relâchement" dans la distribution de l'eau, une situation jugée "très grave car elle attente à la justice sociale et aux droits".