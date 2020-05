RESSORTISSANTS ETRANGERS : Facilitations douanières concernant la sortie d’urgence

La Direction Générale des Douanes algériennes a annoncé aujourd’hui le 03 mai la prise de plusieurs mesures de facilitations des procédures douanières pour le sortie des ressortissants étrangers ou binationaux qui sont toujours bloqués en Algérie, et non accompagnés de leurs véhicules. En effet, dans le cadre des mesures de précautions prises par les pouvoirs publics notamment le service des douanes, et dans un communiqué accompagné par une vidéo publié sur le site officiel, la Direction Générale des Douanes algériennes, invite tous les ressortissants concernées a se rapprocher au prés des services extérieurs les plus proches de leurs résidences afin de bénéficier des mesures de sortie d’urgence , qui leur permettent de mettre leurs véhicules en situation d’arrêt » mise sur cale » et ce jusqu’à l’annonce de la fin des mesures exceptionnelles relatives a cette pandémie du Covid-19.