RESSORTISSANTS BLOQUES A L'ETRANGER : Plus de 30 000 Algériens rapatriés depuis mars dernier

Le nombre des ressortissants algériens rapatriés au pays depuis le début des opérations de rapatriement des ressortissants bloqués à l'étranger en raison de la pandémie du Covid-19 depuis le mois de mars dernier jusqu'à mercredi, a atteint 30.386 ressortissants à travers 4 étapes lors desquelles tous les moyens nécessaires ont été mis en place par les autorités concernés en vue de la mise en œuvre de cette opération dans les meilleures conditions, a indiqué jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. "Le nombre des ressortissants algériens rapatriés au pays depuis le début de l'opération de rapatriement au mois de mars 2020 jusqu'au 26 août 2020a est de 30.386 ressortissants à travers 4 étapes lors desquelles tous les moyens nécessaires ont été mis en place par les autorités algériennes en vue de la mise en œuvre de cette opération dans les meilleures conditions", note le communiqué. "Dans le cadre des efforts permanents pour le rapatriement des ressortissants bloqués à l'étranger en raison de la pandémie du Covid-19, la 4eme et dernière étape de rapatriement a été lancée hier mercredi 26 août 2020, où un total de 512 ressortissants algériens ont atterri sur le sol du pays à bord de deux avions en provenance de Paris (319 ressortissants) et de Casablanca (193 ressortissants)", précise la source, soulignant que le programme de la 4e étape de rapatriement inclura deux vols les 28 et 29 août 2020 en provenance de l'aéroport de Paris (France)".