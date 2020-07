RESPECT DES MESURES PREVENTIVES LORS DE LA VENTE DE MOUTONS : Près de 4000 policiers mobilisés à Constantine

Près de 4.000 policiers ont été mobilisés dans la wilaya de Constantine pour assurer le respect des mesures préventives contre la Covid-19 durant l'opération de vente des moutons en prévision de l'Aïd El Adha, a indiqué le chef sûreté de wilaya, le contrôleur de police Rachid Boutira. Les policiers mobilisés veilleront à la stricte application des mesures préventives contre le coronavirus par les éleveurs et les citoyens, a précisé le responsable lors d'un point de presse organisé en marge d'une cérémonie tenue à l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de la police algérienne (22 juillet). L'opération vise également à lutter les points de vente de mouton illégaux et interdits par arrêté de wilaya à l'intérieur du tissu urbain afin de freiner la propagation du virus, a ajouté le responsable, soulignant que des actions de sensibilisation liées à ce sujet ont été lancées avec la collaboration des services vétérinaires et ceux des bureaux d'hygiène. Lors de la cérémonie tenue au siège du service régional des finances et de l'équipement relevant de la Sûreté nationale, en présence des autorités civiles et militaires, pas moins de 206 policiers de Constantine ont été promus à des grades supérieurs. La promotion a concerné les commissaires divisionnaires de police, des commissaires de police, des inspecteurs principaux, des brigadiers chefs de l'ordre public, des lieutenants ainsi que des agents assimilés, a indiqué dans ce même contexte le représentant local de ce corps de sécurité. Un hommage particulier a été rendu au cours de cette cérémonie aux policiers qui se sont investis et fait preuve de professionnalisme dans l'exécution des différentes opérations policières en rapport aux différentes formes de criminalité, notamment la lutte contre la drogue et à ceux ayant déployé des efforts dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus.