RESPECT DES MESURES DE LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS : Rezig instruit les directeurs du commerce

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a donné des instructions aux directeurs régionaux et de wilaya pour l’application ferme des orientations du Premier ministre concernant les mesures de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué un communiqué du ministère. En effet, le ministre du Commerce, Kamel Rezig a donné, lors d’une réunion tenue samedi en visioconférence, des instructions aux directeurs régionaux et de wilayas pour l’application rigoureuse des orientations du Premier ministre au sujet de toutes les mesures décidées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 dans le secteur du commerce », a précisé le ministère sur sa page Facebook. A cet effet, les services du ministère du Commerce sont dans l’obligation de procéder à des actions de contrôle au niveau de certains commerces de quartiers et de marchés, accompagnés de la force publique, pour la fermeture immédiate du commerce, le retrait du registre de commerce ainsi qu’une sanction pécuniaire et dissuader tout comportement contraire aux lois et règlements en vigueur.