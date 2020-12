RESOLUTION DU PARLEMENT EUROPEEN : Des scientifiques algériens dénoncent

Une vingtaine d'éminents scientifiques algériens installés à l'étranger ont, dans une lettre mercredi, fait part de leur protestation contre la résolution du Parlement européen (PE), adoptée le 26 novembre dernier sur la situation des droits de l'Homme en Algérie. Dans leur lettre, les scientifiques algériens se disent "choqués" et "surpris" par la résolution du Parlement européen sur la situation des droits humains en Algérie A cet effet, les signataires de la lettre de protestation tiennent à préciser que "les points mentionnés dans la résolution du PE sont purement un recueil d'informations non vérifiées, librement mentionnées dans les médias algériens sans aucune censure". "La diaspora algérienne du monde entier suit de près les événements en Algérie relatifs au système judiciaire algérien qui fonctionne actuellement comme un organe indépendant", soulignent aussi les scientifiques algériens. De plus, les signataires estiment dans leur lettre que le dernier rapport du Parlement européen "est perçu comme une poursuite sans procédure régulière car les accusations énumérées n'ont jamais été vérifiées ou n'ont jamais eu la possibilité d'être réfutées par les autorités algériennes". Dénonçant le fait que le Parlement européen "a agi en tant que juge, jury et bourreau avec la soi-disant résolution démocratique contre l'Algérie", les scientifiques algériens estiment également qu'"un processus équitable serait que le Parlement européen écoute les deux parties avant de se précipiter pour juger". De plus, le Parlement européen "aurait pu prendre contact avec le Parlement algérien pour discuter de cette question, poursuivent-ils avant de déplorer "le manque de respect" affiché par le Parlement européen envers le peuple algérien et ses institutions.