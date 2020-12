RESOLUTION DU PARLEMENT EUROPEEN : Belhimer évoque des plans ourdis contre l'Algérie

En effet, dans un entretien accordé au site "Sputnik", M. Belhimer a fait savoir que "Notre réponse en tant que porte-parole du Gouvernement algérien à la résolution du Parlement européen était claire et sans ambiguïté. Il s'agit de la deuxième résolution du PE concernant la situation interne en l'Algérie, ce qui reflète les plans voués à l'échec de lobbies et de parties étrangères qui tentent en vain d'entamer la stabilité de l'Algérie, en prenant pour première cible l'Armée nationale populaire (ANP), rempart de l'Etat et garant de sa souveraineté, de sa sécurité et de sa stabilité", "Cette position intervient à point nommé et dans un contexte qui impose au Gouvernement algérien de se prononcer sur la résolution du Parlement européen et d'adresser un message à certaines parties à l'intérieur du pays et à l'étranger: l'Algérie nouvelle agit et interagit de manière différente, elle n'accepte point de leçons creuses, ni de paternalisme hérité de la colonisation". "L'opinion publique algérienne a salué, dans son ensemble, cette position claire et ferme à l'adresse des forces politiques internes et étrangères qui agissent contre la nouvelle orientation de l'actuelle politique algérienne qui rejette toute tutelle étrangère, quelle qu'elle soit". A une question sur "les desseins de ces positions et décisions", le ministre a affirmé que l'objectif de telles positions ou décisions émanant du Parlement européen "est clair et connu de tous: il s'agit d'attitudes invitant de manière tacite à une ingérence dans les affaires internes de l'Algérie, au service d'intérêts de parties données". "Les parties hostiles ont des positions traditionnelles envers l'Algérie. Le Parlement européen doit assumer ses responsabilités vis-à-vis de ces éléments, c'est pourquoi nous avons démasqué ces parties qui œuvrent contre les intérêts de l'Algérie et divulguent les desseins inavoués de leurs agissements", a-t-il dit. "Il est évident que les résolutions non contraignantes émanant du PE s'inscrivent dans le cadre d'un plan visant la déstabilisation de certains pays en voie de développement, dont l'Algérie qui demeure attachée à sa souveraineté et à ses positions en faveur des causes justes de par le monde, telles les causes sahraouie et palestinienne", a-t-il ajouté.