RESILIATION DES CONTRATS DES CONTRACTUELS : Le ministère de l'Education dément

Le ministère de l'Education nationale a démenti avoir rendu une quelconque instruction concernant la résiliation des contrats des enseignants contractuels et remplaçants, mettant l'accent sur l'impératif de recueillir l'information juste "de sa source officielle". Dans ce cadre, le ministère a porté à la connaissance des enseignants contractuels et remplaçants au titre l'année scolaire en cours que les informations "publiées samedi 2 mai 2020 dans un quotidien concernant la résiliation des contrats des enseignants contractuels et remplaçants, sont dénuées de tout fondement", affirmant démentir catégoriquement toute instruction émanant de ses services à ce propos. Le ministère a rappelé, par ailleurs, la nécessité de "recueillir l'information de sa source officielle en consultant périodiquement son site électronique et ses pages officielles sur les réseaux sociaux".