RESIDENCES UNIVERSITAIRES A TIARET : La police judiciaire enquête sur des marchés douteux

De source sécuritaire, l'on apprend que les services de la brigade économique et financière du service de police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret, mènent une enquête très approfondie, ciblant la totalité des marchés publics dont a bénéficié la Direction des œuvres universitaires de la wilaya de Tiaret, dont particulièrement ceux relatifs à l'approvisionnement des résidences universitaires en denrées alimentaires, en viandes et autres produits. Notre source ajoute que cette enquête a été ordonnée par la justice dans le cadre de la lutte contre la corruption, où plusieurs responsables ainsi que des fournisseurs ayant pignon sur rue, ont été convoqués par les services de police judiciaire. A signaler que les enveloppes allouées à ces marchés publics s’élèvent à plusieurs milliards de centimes précise notre source qui indique que le nouveau directeur des œuvres universitaires, fraîchement installé dans ses fonctions a entamé des démarches qui n'ont pas été au gout de certains responsables, car il a dénoncé plusieurs dysfonctionnements et s'est même heurté à beaucoup d’irrégularités régissant la gestion des œuvres universitaires. Ce dernier, bien appuyé par des documents officiels, a informé la hiérarchie qui à son tour, aurait informé les instances concernées et à cela s'ajoutent d'autres correspondances anonymes qui sont parvenues au bureau du procureur général, près la cour de Tiaret. Dans le même cadre, la volonté de lutte contre la corruption et les agissements du nouveau directeur des œuvres universitaires à rendre la gestion plus transparente a généré le mécontentement de certaines organisations estudiantines qui ont eu du mal à se démarquer de leurs anciennes traditions car ayant tissé des liens trop étroits avec certains cadres véreux et fournisseurs insoucieux. Pour rappel, le procureur général près la cour de Tiaret nous a déclaré qu'il mènera la lutte contre la corruption, sans merci et sans répit et que la justice du citoyen sera à la hauteur des aspirations citoyennes.