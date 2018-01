RESIDENCE UNIVERSITAIRE DE SOUGUEUR (TIARET) : 07 agents de sécurité condamnés à 02 ans de prison

De source sécuritaire et en exclusivité, "Réflexion" vient d’apprendre que le procureur de la République près le tribunal de Sougueur a requis contre 7 agents de sécurité exerçant leur fonction à la résidence universitaire de Sougueur à quelque 26 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, 2 années de prison ferme assortie de 10 millions de cts. Cela est venu suite à la plainte déposée par le directeur des œuvres universitaires qui a dépêché une commission d’enquête suite a la disparition énigmatique d’un grand matériel de cuisine et après l’audition de plusieurs employés, le dossier a été remis à la sûreté de Daira de Sougueur qui a ouvert une enquête approfondie et a présenté les mis en cause devant le tribunal.