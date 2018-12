RESIDENCE ‘’EL OUARCHANIS’’ : Le garde-fou de tous les dangers !

Encore une fois, les résidents de l’immeuble ‘’El Ourchanis’’, plus connu sous le nom du neuvième, dénoncent le danger qui les guette, et qui consiste en un effondrement du garde-fou de la batisse, composée de 9 étages. Signalons à ce sujet, que cette menace depuis presque une dizaine d’années et a fait l’objet de plusieurs réclamations émanant des locataires, sans la moindre suite. Les faits de cette déplorable situation remontent à l’année 2005 où la façade du bâtiment a été ravalée par une entreprise, et où une partie du parapet a été sérieusement endommagée par le maniement de l’échafaudage. Malheureusement, l’entrepreneur ne s’est point gêné pour colmater les fissures qu’il a causées à une partie de garde-fou, malgré que l’anomalie lui ait été signalée. Depuis, l’association du quartier a saisi le service de l’urbanisme par une correspondance en date du 05 Août 2008 pour l’informer de la gravité de l’état des lieux et des menaces qui pèsent sur les têtes des locataires et des passants. Il a fallu plus de 5 mois, pour qu’une audience soit accordée aux membres de l’association en date du 31 Décembre 2008, mais par malheur aucune décision concrète n’a pu être prise. Aujourd’hui, voilà presque 10 ans que le garde-fou menace de s’effondrer et risque fort de s’effriter totalement en causant de graves blessures, voire la mort des locataires et des passants. Face à ce danger permanent, les résidents interpellent les autorités concernées pour la réhabilitation de cet immeuble qui date des années 60 et le colmatage urgent de cette clôture qui risque de céder, un de ces jours et être à l’origine de graves conséquences.