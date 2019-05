RESIDENCE D’ETAT SAHEL ‘’CLUB DES PINS’’ : Ouyahia et Khalida Toumi expulsés

En effet, Selon Dia-Algérie, cette décision est intervenue après le limogeage du directeur général de cette résidence, Hamid Melzi qui est actuellement incarcéré à la prison d’El Harrach, accusé de porter atteinte à l’économie nationale et d’espionnage économique. Melzi n’étant plus en poste, les anciens et responsables qui occupaient des villas à la résidence Sahel aux frais de l’Etat sont sommés de vider les lieux. Pour rappel, ils résidaient aux frais de l’Etat et ne payaient aucune charge. Pis encore, la direction de Sahel que gérait Melzi prenaient tout en charge y compris les consommables, à savoir toutes les réparations à l’intérieur des résidences, y compris le changement des lampes, des démodulateurs ainsi que le placement des antennes paraboliques. Certains hauts responsables qui avaient des relations privilégiées avec Melzi, se faisaient même approvisionner en fruits, légumes viandes et poissons par la direction de la résidence Sahel. Les personnalités sommées de quitter les lieux sont une centaine d’anciens ministres, notamment, Ahmed Ouyahia, Khalida Toumi, Nouredine Yazid Zerhouni, Belkacem Sahli, Amara Benyounes, Boudjerra Soltani, Amar Ghoul, Abdelkader Messahel et Mohamed Aissa. La résidence d’Etat existe depuis 25 ans et a été érigée au temps du terrorisme. Bien que le terrorisme soit vaincu, cette résidence a été renforcée par une nouvelle résidence qui est en train d’être réalisée à Sidi Fredj.