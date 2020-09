RESEAU D’EAU POTABLE A SIDI LAKHDAR : L’éradication des branchements illicites se poursuit

Les branchements illicites, qui induisent une consommation non payée de l’eau, sont un véritable fléau. Pire encore, ce qu’on qualifie de «vol de l’eau» menace sérieusement la trésorerie de l’ADE. En ce sens, une campagne d’éradication des branchements illicites au réseau d’alimentation en eau potable (AEP), a été lancée à travers tous le territoire de la wilaya de Mostaganem par la direction locale de l’Algérienne des Eaux (ADE) .Cette campagne a touché déjà plusieurs commune comme celle de Bouguirat et vient d’être lancée cette fois-ci à Sidi Lakhdar centre .Elle a pour objectif de lutter contre les piquages et les branchements illicites au réseau de l’AEP. La campagne vise également à sensibiliser les abonnés à payer leurs dettes. Plusieurs cadres ont été mobilisés pour mener cette campagne à travers tout le territoire de la wilaya. Le phénomène des piquages et branchements illicites a pris de l’ampleur ces dernières années notamment au niveau des localités et des villages, où des citoyens recourent à ce genre de comportement pour s’approvisionner en eau potable, ou irriguer les vergers de manière illicite. Ce phénomène est une atteinte à l’économie nationale ainsi qu’à l’avenir de la ressource hydrique dont dispose la wilaya, les gens doivent la préserver et la consommer de façon rationnelle et économique.