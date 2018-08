REPUBLIQUE TCHEQUE : Six détenus algériens libérés

Les six jeunes ressortissants algériens arrêtés début avril pour viol d’une touriste irlandaise dans la ville tchèque de Prague ont été libérés jeudi, après intervention du ministère des Affaires étrangères algérien, rapporte le quotidien arabophone Ennahar citant une source proche de la famille d’un des détenus. Selon ce quotidien, un membre de la famille des détenus a déclaré que le dossier médical établi par le médecin légiste ne prouvait aucune trace du viol de la jeune fille irlandaise. Pour rappel, les six Algériens incriminés qui suivaient des études en pharmacie étaient en vacances à Prague au moment des faits qui leur étaient reprochés. La femme irlandaise, âgée de 35 ans, était également en vacances à Prague, et aurait rencontré ce groupe de ressortissants algériens dans une boîte de nuit.