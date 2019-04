REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE DIRECTION REGIONALE DU TRESOR A MOSTAGANEM

Objet : Démenti des révélations de l’ex trésorier de la Wilaya de Tiaret.

Suite à l’article paru dans votre quotidien en date du 28 Avril 2019 relatif aux révélations mensongères émanant de l’ex trésorier de Tiaret en l’occurrence Monsieur Medjroud Mohamed relevé récemment de ses fonctions par l’Administration Centrale du Ministère des Finances suite à des agissements de nature à ternir l’image de l’Administration du Trésor de la wilaya de Tiaret visant notamment à déstabiliser et décrédibiliser sa hiérarchie, et qui semble avoir instrumentalisé des déclarations qui ont pour objectif de pallier certains dysfonctionnements au sein de cette institution en premier lieu, et en ma qualité de Directeur Régional je dément fermement et catégoriquement les déclarations citées contre ma personne à savoir :

1- Je dément la concession KIA présumée par l’ex trésorier de wilaya qui est interdit par la législation en vigueur élucider par les dispositions de l’article 181 alinéa 6 de l’ordonnance 06-03 du 15/07/2006 portant statut général de la fonction publique qui interdit le cumul des fonctions.

2- je ne possède aucune résidence à Barcelone, comme je n’ai jamais été bénéficiaire d’un appartement dans la commune côtière de Hadjadj (ex Bosquet).

Comme il s’avère utile de rappeler Monsieur MEDJROUD Mohamed ex trésorier de la wilaya de Tiaret qu’en vertu des dispositions de l’ordonnance précitée notamment l’article 47 que la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage nullement des responsabilités qui lui incombent étant le premier responsable durant la période présumée, sans oublier sa responsabilité personnelle et pécuniaire à toute les opérations du poste qu’il a dirigé depuis son installation à la tête de cette institution additionnellement à sa responsabilité de toute irrégularité dans l’exécution des opérations comptables conformément aux dispositions des articles 35-38-40-41-43 de la loi 90-21 du 15/08/1990 relative à la comptabilité publique , et suite à ses révélations mensongères une procédure judiciaire a été entamée à son encontre par le dépôt officiel d’une plainte auprès de la juridiction concernée. Directeur régional du trésor - Mostaganem