REPRISE PROGRESSIVE DE CERTAINES ACTIVITES COMMERCIALES : La restauration, les salons de coiffure et l’habillement concernés

La réouverture des commerces en prévision du déconfinement sanitaire lié au coronavirus concernera dans une première étape différente activités, dont, la restauration collective, les salons de coiffure et l’habillement, a précisé lundi, le directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du Commerce, Abderrahmane Benhazil sur les ondes de la Radio nationale. Intervenant sur les ondes de la radio nationale, Abderrahmane Benhazil a souligné que "le ministère du Commerce se penche actuellement sur l’examen des conditions notamment sanitaires de protection contre la pandémie de Covid-19 permettant une reprise graduelle et sécurisée des activités économiques, dont celle de la grande distribution, des services et de vente au détail". Il s’agit, selon lui, d’aller vers un assouplissement "partiel" des mesures de confinement prises dans le cadre de la protection de Covid-19, pour certains métiers et activités commerciales mais avec un "respect strict" des différentes conditions sanitaires. Pour le mode de fonctionnement de cette reprise graduelle d’activité commerciale, il a cité l’exemple de l’activité de restauration en soulignant "qu’un restaurant qui fonctionnait avec 90 tables, il sera tenu d’utiliser uniquement 45 tables, donc il fonctionnera à 50% de ces capacités’’