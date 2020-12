REPRISE DU TRANSPORT FERROVIAIRE : La SNTF apporte des précisions

Le directeur central d’audit de sécurité a la SNTF ((société nationale de transport ferroviaire), Hamzaoui Abdelmalek, a annoncé , mardi, qu’en prévision de la rentrée universitaire, et de la reprise du transport ferroviaire, des mesures sanitaires spéciales ont été retenues pour lutter efficacement contre le coronavirus. Ajoutant que, “la décision de reprendre le trafic ferroviaire revient aux pouvoirs publics sur la base de l’évaluation du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus”. Hamzaoui, a affirmé que “la SNTF a assuré que son personnel est mobilisé en permanence pour préparer et entretenir les trains mais aussi pour mettre en place les mesures sanitaires et préventives nécessaires en prévision de toute décision”. La Société nationale des transports ferroviaires a défini un ensemble de procédures et de mesures pour la reprise éventuelle du transport ferroviaire de voyageurs. Dans ce contexte, la compagnie a décidé de réduire le nombre de passagers, au de 1500 passagers, la SNTF a décidé de réduire le nombre jusqu’à 639 passagers. En outre, pour assurer un trafic ferroviaire sans perturbation, la SNTF, a également décidé de renforcer le son trafic avec la mise en service de 164 trains en total. Le directeur central d’audit de sécurité a la SNTF ((société nationale de transport ferroviaire), Hamzaoui Abdelmalek , a souligné que la société mettra toutes les capacités humaines et matérielles pour assurer le fonctionnement maximal des trains, afin de répondre à toute demande potentielle résultant de la réduction du nombre de passagers . L’entreprise s’emploiera également à demander au conducteur du train d’ouvrir et de fermer exceptionnellement les portes pour éviter la manipulation multiple des boutons de pression par les passagers, évitant ainsi toute propagation éventuelle du virus. Des annonces audio sensibles ont été programmées en arabe amazigh et en français pour rappeler aux voyageurs les procédures d’hygiène et les règles de prévention après chaque arrêt de train en gare. Quant aux conditions auxquelles les passagers doivent adhérer, elle a souligné la nécessité de porter un masque, le respect de la distanciation sociale et la stérilisation constante, et elle a également établi des points de vente de masques dans les gares.