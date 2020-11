REPRISE DU TRAFIC FERROVIAIRE : La SNTF apporte des précisions

La SNTF a réagi lundi aux « informations » rapportées par certains journaux et relayées sur les réseaux sociaux au sujet d’une "reprise imminente" du trafic ferroviaire, le 15 décembre, suite à une correspondance adressée par le directeur général de la campagne aux différentes directions, leur demandant « de se tenir prêt « « La reprise dépend des pouvoirs publics sur la base d’une évaluation du Comité scientifique en charge du suivi de la pandémie , notamment le transport des étudiants», tempère la SNTF. Cette dernière rappelle néanmoins que ses "équipes sont mobilisées de façon permanente et quotidienne pour préparer les trains, assurer leur maintenance et mettre en place un protocole sanitaire, si la reprise d'activité est décidée"