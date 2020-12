REPRISE DES VOLS INTERIEURS ET DE RAPATRIEMENT : La DGSN prend une séries de mesures

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a pris une série de mesures de sécurité et de prévention pour accompagner les décisions prises par les hautes autorités du pays, à l'occasion de la reprise des vols intérieurs, ainsi que des vols de rapatriement. Les services de la police aux frontières (PAF) aériennes répartis à travers tous les aéroports concernés par le programme de reprise des vols au niveau national, ainsi que ceux en provenance de l'étranger, veilleront à la «stricte application des protocoles sanitaires approuvés par les autorités compétentes à travers de nombreuses mesures », a indiqué un communiqué de la DGSN. Il s’agit «pour les éléments de la PAF aériennes dans tous les aéroports du pays, du strict respect des mesures préventives sanitaires notamment le port obligatoire du masque et des gants de protection, l'utilisation des désinfectants, ainsi que des thermomètres corporels, tout en veillant au respect de la distanciation physique, en réduisant la durée du contrôle par la police des documents de voyage et en mettant l'accent sur la nécessité pour le voyageur de suivre et de respecter toutes les mesures de sécurité adoptées".