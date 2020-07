REPRISE DES COURS UNIVERSITAIRES : Le ministre de l’Enseignement supérieur s’exprime

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, s’est exprimé, ce lundi 13 juillet, sur le déroulement de la reprise des cours universitaires. Dans une déclaration à la presse ce matin, le nouveau ministre a indiqué que la reprise des cours universitaires se fera progressivement à partir du 23 août avec le respect de toutes les mesures préventives contre la pandémie du coronavirus (Covid-19). « La reprise des activités pédagogiques sera marquée par protocole spécial et particulier pour les étudiants en sciences médicales, vu la spécificité de cette formation », a fait savoir M. Benziane, précisant que les mesures préventives contre le coronavirus seront appliquées aussi bien dans les universités que dans les résidences universitaires. Évoquant la vie estudiantine, le ministre indiqué que son département « procèdera à la réforme du système des œuvres universitaires conformément aux principes de l’équité et de l’efficacité », pour booster sa performance, d’améliorer la qualité des services, de promouvoir les activités culturelles, scientifiques et sportives dans le milieu universitaire.