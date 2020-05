REPRISE DES COURS UNIVERSITAIRES ET EXAMENS : Le DG de l’enseignement supérieur s’explique

Le directeur général de l’Enseignement et de la Formation supérieurs au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Boualem Saidani, a apporté, ce lundi, des précisions quant au sort de l’année universitaire en cours. Le DG de l’Enseignement supérieurs a fait savoir que l’année universitaire continuera sous format numérique via les plates formes pédagogiques jusqu’à fin août ou début septembre, en fonction de l’évolution de l’épidémie du Coronavirus. « Le report de la rentrée universitaire à la mi-novembre 2020 ne signifie nullement que l’actuelle année universitaire 2019/2020 est reportée à une date ultérieure », a expliqué le responsable à l’agence officielle, ajoutant qu’ « au niveau du secteur de l’Enseignement supérieur, le ministre l’a clairement précisé, à savoir que l’année universitaire 2019/2020 continue sous une forme particulière, c’est à dire pas en présentiel, mais en faisant appel à la formule de cours en ligne ». Boualem Saidani a évoqué la possibilité de « basculer en présentiel » dès la fin du mois d’août ou début septembre, sous réserve de l’amélioration de la situation sanitaire dans le pays. Le responsable a estimé que 5 à 6 semaines supplémentaires, à partir de la date de reprise, seront nécessaires pour boucler le 2ème semestre dans la mesure où « tous les établissements de l’Enseignement supérieur ont déjà assuré, en présentiel, 4 à 5 semaines d’études effectives ». « On compte boucler le semestre vers fin septembre ou début octobre« , a-t-il encore indiqué , soulignant que « par la suite, deux semaines seront nécessaires pour programmer une session normale d’examens, et deux autres semaines pour les rattrapages ».