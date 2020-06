REPRISE DES CHAUFFEURS DE TAXI INDIVIDUEL : La wilaya d’Alger annonce la date de la reprise

La wilaya d’Alger a annoncé, ce samedi, la date de reprise des chauffeurs de taxi individuel avec une liste de mesures à respecter. Dans un communiqué rendu public ce samedi 13 juin, la wilaya d’Alger a décidé de Fixer la date de la reprise des chauffeurs de taxi individuel pour le lundi 15 juin prochain. En application des instructions du Premier ministre adressées aux membres du gouvernement et aux walis en date du 11 juin 2020, en prévision de la reprise des activités de transport dont les taxis individuels au sein de la wilaya, à partir du 15 juin, correspondant à la deuxième étape de la levée du confinement, le wali d’Alger porte à la connaissance des citoyens et des chauffeurs de taxi individuel que ce mode de transport reprendra partir du lundi 15 juin 2020 », lit-on dans le communiqué. « Étant donné que cette activité est un vecteur d’infection non négligeable, ce mode de transport doit être soumis à un protocole de santé strict, qui peut prévenir le risque possible d’infection par le Covid-19, tant pour le client que pour le chauffeur de taxi lui-même », a ajouté la wilaya d’Alger dans le communiqué.