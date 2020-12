REPRISE DE L’ACTIVITE DES TRAINS ET DU METRO : Le ministre des Transports s’explique

Le ministre des Transports, Lazhar Hani, a évoqué la reprise du transport des bus inter-wilayas, des trains et du métro. Dans une déclaration faite à la Radio nationale, le ministre des Transports a souligné que son département avait accordé des autorisations pour utiliser des bus inter-wilayas, en attendant la reprise de l’activité des transports routiers. Il a ajouté que le ministère des Transports a signé un accord avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour transporter les étudiants dans la capitale, en attendant le feu vert des hautes autorités pour son lancement officiel. Concernant la reprise des transports ferroviaires, Hani Lazhar a expliqué que son département ministériel se prépare pour la reprise les activités des trains et du métro et suit de près la situation sanitaire en coordination avec le comité scientifique chargé du suivi et de l’évolution de l’épidémie Covid-19 en Algérie, afin de trouver des solutions adéquates. Toutefois, le ministre a précisé que la décision de reprendre le transport relevait des hautes autorités du pays. Compte tenu de l’importance économique du transport maritime intérieure, le ministre a indiqué que l’idée de créer une société de transport public spécialisée dans les transports intérieurs est actuellement à l’étude sous plusieurs aspects, notamment sa relation avec Air Algérie et la possibilité d’une contribution de cette dernière à son capital.