REPRESSION DES MAGISTRATS A LA COUR D'ORAN : Le ministère de la justice ordonne l'ouverture d'une enquête

Le ministère de la justice a réagi, hier lundi, à travers un communiqué, à la répression des magistrats à la Cour d’Oran, survenue, dimanche 03 novembre 2019, annonçant, en outre l’ouverture d'une enquête sur les circonstances de cet incident. « Le ministère de la justice exprime ses regrets après les faits survenus au palais de justice d’Oran la matinée du dimanche 03 novembre 2019, qui ont conduit à l’intervention des forces de l’ordre et à l’éclatement d’incidents qui auraient pu être évités si toutes les parties s’étaient comportées avec retenue. » lit-on dans le communiqué. Le ministère de la justice a annoncé également l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de la répression des magistrats dimanche à l'intérieur de la cour de justice d’Oran afin de situer la responsabilité. Le communiqué révèle qu'une enquête "approfondie" sera ouverte sur les incidents survenus à la Cour de justice d'Oran pour rétablir la vérité, situer les responsabilités et éviter que ce genre de faits ne se reproduisent à l'avenir. Le ministère de justice exprime ses regrets suite à ces incidents qu'a connus la cour de justice ayant conduit à l'intervention des forces de l’ordre et réitère son appel au dialogue pour trouver une issue au conflit l'opposant aux magistrats.