REPRESSION DE LA FRAUDE : 17 millions de DA de produits alimentaires saisis à Alger

Les brigades de contrôle qualité et de la répression de la fraude relevant de la direction du commerce de la wilaya d'Alger ont saisi les 18 et 19 mars courant en coordination avec les services de la sûreté de la wilaya d’Alger, des produits impropres à la consommation et autres sans prix pour un montant total de près de 17 millions de DA, a indiqué le chargé de l'information à la même direction. Dans la cadre de la lutte contre la spéculation et le renforcement du contrôle des produits alimentaires de large consommation et en coordination avec les services de la sûreté de la wilaya d’Alger, les agents de contrôle et de la répression de la fraude de la direction du commerce de la wilaya d’Alger, ont saisi, les 18 et 19 mars courant des marchandises et produits alimentaires d’une valeur globale de 16.917.000 DA, a indiqué Dahar Layachi dans une déclaration à l'APS. La même source précise que le bilan de contrôle de l’activité des importateurs, par les agents de contrôle et en collaboration avec les services de sûreté de la wilaya d’Alger, au niveau de marché de gros et du marché de détail (marché de Semmar au Gué de Constantine), fait état de la saisie de 10 tonnes de lentilles (1.600.000 Da) et de 15 tonnes d’haricot blanc (4.350.000 da). Au niveau du marché de gros de Semmar, il a été procédé à la saisie de 40 sacs de semoule de 25 kg (65.000 Da), 30 tonnes d’huile de table (4.050.000 Da), et de 8 tonnes et 650 kg de poudre de lait (3.460.000 Da). Il a été procédé, lors de la même opération, à la saisie de 75 cartons de flacons de gel hydro-alcoolique d’une valeur de 192.000 Da. Dans le cadre de la même opération, 7 procès-verbaux ont été dressés pour défaut d’affichage des prix, et ce suite à 165 interventions pour des saisies s'élevant à 13.717.000 Da.