REPONSE A FRANCE5 : Pour un euro de plus, tout se vend

Ce média propagandiste tenant a poignardé le Hirak, paradoxalement les jeunes du Hirak, se noie dans un débat sur "la frustration sexuelle" et "l'éducation sexuelle" ! Mais qu’elle relation avec le Hirak ? Un sujet qui n’adhère guère à l’éducation et la mentalité du peuple algérien et à la religion musulmane.

Pour un euro de plus dans la poche, France 5, récidive dans son mensonge et filme un autre scénario, dont les acteurs ne sont autres que les enfants de madame Fafa. Montrant des faux ‘’ jeunes du Hirak’’ voulant quitter l'Algérie, oubliant volontairement qu’à l’ère du coronavirus, la majorité des jeunes algériens et même des familles algériennes résidentes sur son sol ont été rapatriées par le pouvoir algérien et certains hâtes d’entrer au pays ont même corrompus les ‘’PAFistes’’ français pour s’offrir un ‘’aller sans retour’’.

C'est quoi ce reportage inventée sur l’Algérie ? Toujours, brailler pour les aveugles et malvoyants sur la sexualité, la liberté à la version (bleu blanc rouge), en France qui a squattée, et pillée l’Algérie durant un siècle et demi au nom de la démocratie, cette démocratie qui lui permet de massacrer et matraquer ses gilets jaunes.

Cette France 5 qui vient en porte-parole des algériens en montrant ‘’ses fils adoptifs’’ payés en devises pour faire croire que tout le monde pense comme eux, alors qu’elle s’abstienne de parler des lourds problèmes et les fléaux qui empoisonnent la vie des français : crimes au quotidien, dépressions, suicides, divorces et j'en passe.

Ainsi tout est clair, le gouvernement Français mobilise ses milices médiatiques agressives pour verser sa haine sur ‘’l’Algérie nouvelle ‘’pour augmenter sa popularité suite à sa défaite devant le coronavirus et détourner l’opinion publique française sur les milles et milles problèmes qui précipitent son départ.