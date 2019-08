REPARTITION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DE TIARET : Le wali annule une délibération de l’APC

Suite à un recours déposé par un élu de l’assemblée populaire communale de Tiaret et lequel a été diffusé sur la page Facebook d'un élu H.A qui a dénoncé les dépassements et les irrégularités figurant dans une délibération portant sur la répartition des subventions relatives aux différentes associations activant dans divers secteurs au sein de la société à Tiaret et lesquelles ont été calculées sur la base d'un taux de 3% des redevances fiscales. Le wali de Tiaret a annulé et rejeté en bloc cette délibération portant le numéro 95 en date du 21 juillet 2019. Le wali Bentouati Abdessalem a jugé cette délibération nulle et non avenu comme le stipule l'article 60 du code communal, lit-on dans un communiqué paru sur la page officielle de la cellule de communication du cabinet du wali et signé par ses soins, ce jeudi 1 août 2019.