REOUVERTURE DES MOSQUEES : Les ‘’oulémas’’ appellent à réaménager les horaires du confinement

Le président de l’Association des oulémas musulmans algériens Abderrezak Guessoum a déclaré ce mardi que la réouverture des mosquées dépend horaires du confinement sanitaire partiel en vigueur. C’est pour cela qu’il a estimé, dans une déclaration accordée à Ennaharonline, que seules les prières du Dohr et de l’Asr, seront effectuée dans les mosquées, car elles n’entrent pas dans les horaires du confinement. M Abderrezak Guessoum a appelé, dans ce sens, les autorités à réaménager les horaires du confinement sanitaire, afin de permettre d’accomplir toutes les prières dans les mosquées. Il a, par ailleurs, appelé l’ensemble des fidèles à respecter les mesures de prévention et la distanciation sociale, à l’intérieur des mosquées. Pour rappel "Le président de la République a instruit le Premier ministre à l'effet de programmer une réouverture graduelle des lieux de culte, qui sera limitée, dans une première phase, aux seules grandes mosquées d'au moins mille (1000) places, et qui soient en mesure de permettre la distanciation physique indispensable, avec comme impératif le port du masque par tous", a précisé la même source. Inscrite également à l'ordre du jour de cette réunion, la question de la réouverture des plages aux citoyens, et des lieux de récréation et de détente, en particulier dans la conjoncture estivale actuelle, a permis au président de la République de charger le Premier ministre de "prendre les mesures qui s'imposent pour un accès graduel à de tels espaces qui tienne compte de l'impératif du respect des conditions sanitaires".