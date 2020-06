REOUVERTURE DES MOSQUEES : La décision relève du seul ressort du Gouvernement

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belhemdi, a affirmé jeudi que la réouverture des mosquées était une décision relevant du seul ressort du Gouvernement et que c’est lui qui l’annoncera en fonction des conclusions du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus. "Une telle décision revient au Gouvernement seul en fonction des recommandations de l'instance scientifique qui adresse quotidiennement, aux hautes autorités du pays, des comptes rendus sur la situation épidémiologique", a assuré M. Belmehdi en marge d'une réunion de consultation avec la Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Chorfi, au sujet de la réouverture des mosquées dans les jours à venir. Il a précisé, à ce sujet, que "pour le moment, personne ne peut décider, pas même nous car cette décision ne peut être unilatérale". Le ministère des Affaires religieuses qui suit de près la situation "se réjouit des résultats enregistrés, ces jours-ci, dans le recul du nombre de cas affectés au Covid-19", a ajouté M. Belmehdi Se félicitant, à ce propos Estimant que des rapports des experts "qui prêtent à l'optimisme" et de la régression de la pandémie grâce au respect des mesures préventives par les citoyens, le ministre a rappelé l’importance de continuer à observer les recommandations, notamment le port des masques, pour réduire l'ampleur de cette pandémie et pouvoir rouvrir les mosquées.