REOUVERTURE DES MOSQUEES ET DES PLAGES : La wilaya d’Alger fixe le nombre

La wilaya d’Alger a fixé le nombre de mosquées et des plages qui vont rouvrir leurs portes à partir du samedi 15 août, et les conditions à respecter pour éviter la propagation de la pandémie de coronavirus Covid-19. Selon un communiqué posté sur sa page Facebook, la wilaya a indiqué que 429 lieux de culte dont la capacité est supérieure à 1000 places sont concernés par la décision de réouverture, prise par le Haut conseil de sécurité (HCS) mardi 4 août. Pour les plages, 55 seront autorisées à la baignade, huit provisoirement interdites et six formellement interdites, selon la wilaya. Pour les mosquées, la wilaya rappelle les conditions posées par le gouvernement pour la réouverture des mosquées dont le « maintien de l’interdiction d’accès aux femmes, aux enfants de moins de 15 ans et aux personnes vulnérables ; le maintien de la fermeture des salles de prières, des mussalate et des écoles coraniques ; le maintien de la fermeture des lieux d’ablution ; le port obligatoire du masque de protection ; l’utilisation de tapis de prière personnel ; le respect de la distanciation physique entre les fidèles d’au moins un mètre et demi ; l’interdiction de l’utilisation des climatiseurs et des ventilateurs ». La wilaya d’Alger met garde contre le non-respect de ces mesures qui entraînerait la fermeture immédiate de la mosquée ou des mosquées concernées. Elle précise que les imams sont chargés de porter à la connaissance des services de sécurité tout dépassement ou non-respect des mesures anti-Covid, et que les services de la direction des Affaires religieuses effectueront des inspections inopinées dans les mosquées pour vérifier que les mesures de prévention sont respectées.