REOUVERTURE DES FRONTIERES : Le Dr Berkani apporte des précisions

Depuis quelques jours, les contaminations sont reparties en forte hausse à travers le pays, ce qui pousse les experts en charge de la lutte contre la pandémie à s’opposer fermement à la réouverture des frontières algériennes. Dans une déclaration à la presse, le Dr Mohamed Bekkat Berkani, président du Conseil national de l’Ordre des médecins et membre du comité scientifique Covid-19, a une nouvelle fois affirmé que les conditions ne sont pas encore réunies pour une telle décision. « Il n’est pas question, dans la situation épidémiologique dans le pays et dans laquelle est la Tunisie, de permettre à des algériens d’aller passer des vacances, au risque d’être contaminés à leur retour par le coronavirus », a-t-il déclaré durant l’entrevue. Suite à la hausse importante des cas de contamination du virus, les hôpitaux commencent à saturer et le personnel médical subis une forte pression. Pour les autorités, ce n’est en aucun cas le moment de rouvrir les frontières du pays. « Pour les lignes aériennes, il se trouve que la France a semble-t-il constaté que dans le lot de ses ressortissants rapatriés d’Algérie il y avait une cinquantaine de cas positifs. Alors, que chacun garde ses cas positifs et les soigne chez lui. Et ce jusqu’à ce que la situation épidémiologique soit acceptable » a-t-il justifié. En conclusion, l’Algérie reste favorable à une suspension des vols de rapatriement.