REOUVERTURE DES COMMERCES : Les modalités liées à la sécurité sanitaire définies

Les conditions liées aux mesures préventives contre la propagation du coronavirus pour la réouverture des commerces auxquels la mesure a été élargie samedi à la faveur d'une instruction du Premier ministre ont été dévoilées dimanche soir. En effet, l'organisation algérienne protection et d'orientation du consommateur et de son environnement (APOCE) a rendu public un communiqué précisant la nature de ces mesures pour la réouverture des salons de coiffures, des magasins de vêtements et de chaussures et le transport urbain. Les gestes barrières contre la contamination au Covid-19 sont les principales conditions exigées aux propriétaires de ces commerces ainsi qu'aux clients en plus de la stérilisation du matériel et des lieux (salon de coiffure et commerces de vêtements et chaussures).