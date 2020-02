RENVERSEMENT D'UN BUS A SOUK AHRAS : Le président tunisien présente ses condoléances

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi, un appel téléphonique de son homologue tunisien, M. Kaïs Saïed, qui lui a présenté ses "sincères condoléances" suite au renversement d'un bus de transport de voyageurs dans la wilaya de Souk Ahras, faisant 8 morts et 22 blessés. "Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi, un appel téléphonique du président tunisien, M. Kaïs Saïed, qui lui a présenté, en son nom personnel et au nom du peuple et du Gouvernement tunisiens, ses sincères condoléances suite au tragique accident survenu ce matin dans la commune de Mechroha (Souk Ahras), et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés", précise un communiqué de la Présidence de la République. Le Président de la République "a remercié son frère Kaïs Saied pour ce témoignage de sympathie qui traduit la profondeur des liens de fraternité et de solidarité entre les deux peuples", conclut la même source.