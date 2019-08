RENTREE UNIVERSITAIRE TEBESSA : Ouverture attendue de 212 postes de formation en doctorat

Pas moins de 212 postes de formation doctorale dans plusieurs disciplines sont prévus à l’université Larbi-Tébessi de Tébessa au titre de l’année universitaire 2019-2020, a-t-on appris auprès du rectorat. Les 212 postes de formation de recherche scientifique des doctorants sont répartis sur 48 spécialités, dont la filière économie pour la première fois. La prochaine rentrée universitaire connaîtra également la réouverture de la formation en doctorat dans plusieurs spécialités, notamment le droit, la littérature et les langues dont l’arabe et la sociologie, ainsi que l’introduction de la spécialité automatisme au niveau de la faculté des sciences et technologies. L’université Larbi-Tébessi totalise 6 facultés, à savoir des sciences sociales et humaines, de droit, des sciences politiques, de littérature et des langues et des sciences économiques et commerciales et de gestion et 2 instituts des mines et des sports.