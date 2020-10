RENTREE UNIVERSITAIRE : Le Ministre Abdelbaki Benziane s’exprime

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Abdelbaki Benziane a affirmé que la rentrée universitaire pourrait avoir lieu fin novembre ou début décembre, précisant que la date de la rentrée dépend de l’annonce des résultats du baccalauréat. S’exprimant en marge de la Conférence nationale des startups tenue samedi au Centre international des conférences (CIC) à Alger, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait savoir que la prochaine universitaire 2020/2021 pourrait probablement avoir lieu fin novembre ou début décembre prochain. Toutefois, le ministre a tenu à préciser que cette date était tributaire de l’annonce des résultats du baccalauréat session septembre 2020, car selon lui il ne pourrait pas y avoir de rentrée universitaire sans les nouveaux bacheliers et avant la fin du processus d’orientation et des inscriptions qui prennent environ un mois.