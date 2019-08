RENTREE UNIVERSITAIRE : 5393 étudiants déjà inscrits à Mostaganem

Le chargé de l’information et de la communication au sein de la direction des œuvres universitaires M.Tchouaka Mohamed a mis l’accent sur la prise en charge effective à travers toutes les résidences universitaires des nouveaux et anciens étudiants universitaires en matière d’hébergement, de restauration et de transport universitaire. En effet, suite à une opération de recensement préliminaire, concernant les nouveaux étudiants inscrits au niveau de l’Université de Mostaganem dont le nombre a atteint 5393 étudiants. La direction des œuvres universitaires ,a indiqué que 3223 étudiants, répondent aux conditions et exigences d'hébergement , dont 2049 étudiantes , et 1184 étudiants , et cela parallèlement avec le nombre de lits vacants estimé à 4623 lits . Cette procédure intervient avant de procéder à l’opération de traitement des demandes d’hébergement, lesquelles sont enregistrées via la plateforme « PROGRES ». Cette opération se tiendra à la fin de ce mois d’Août en cours, afin d’établir le nombre d’étudiants temporaires ayant bénéficié de l’hébergement , et de les orienter par la suite vers les résidences universitaires munis de leurs dossiers sans pour autant compter les étudiants des zones isolées des communes lesquels devront confirmer la distance de 50 km et plus pour les garçons et 30 km pour les filles, Notons que la troisième phase, qui s'étendra du 2 au 8 septembre, concernera les inscriptions définitives et les dossiers œuvres universitaires, alors que la 4ème phase, qui se tiendra du 2 au 12 septembre, portera sur le traitement des cas particuliers par les EES (PROGRES) et la réouverture du portail hébergement, bourse et transport. La date limite du 12 septembre clôture définitivement, les inscriptions au titre de l'année universitaire 2019-2020.