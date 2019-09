RENTREE UNIVERSITAIRE : 2110 nouveaux étudiants aux cités universitaires

Selon son chargé de l’information et de la communication de la direction des œuvres universitaires de Mostaganem, M. Mohamed Tchouaka, les résidences universitaires ont accueilli les nouveaux et les anciens étudiants dans de bonnes conditions. La direction des œuvres universitaires de la wilaya compte 9 résidences universitaires, dont 8 en service , réparties entre 5 résidences pour les filles et 3 résidences pour les garçons , y compris celle de la nouvelle résidence universitaire de 2 000 lits, pôle de santé pour les filles laquelle est entrée en service récemment , alors que la neuvième résidence pour les garçons est en cours de réalisation . Le secteur comprend également 8 restaurants intégrés au niveau de l’ensemble des résidences universitaires et un parc de transport avec 81 autobus avec un plan reliant les résidences universitaires aux universités, instituts et écoles supérieures. Il est à noter que le nombre d’anciens étudiants qui ont fait la réinscription a atteint 9852 étudiants, répartis entre 2978 garçons et 6874 filles, tandis que le nombre d'étudiants diplômés sortant a atteint 1194, tandis que le nombre des nouveaux étudiants titulaires d'un baccalauréat 2019, inscrits au niveau de la plateforme numérique ‘’ progrès ‘’ a atteint 2110 étudiants dont 590 de sexe masculin et 1520 de sexe féminin. Le même interlocuteur a indiqué que tous les dispositifs ont été pris afin d’assurer la réussite de cette nouvelle année universitaire tout en fournissant les meilleures conditions.